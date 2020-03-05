中科創新創業場域入駐團隊-格斯科技，加速國際市場佈局！繼去年與越南峴港孵化器（DNES）攜手合作後，日前再與日本商社-葉山產業株式會社（HAYAMA SANGYO CO., LTD）簽屬商務合作備忘錄！雙方宣示，將攜手合作拓展日本電動三輪車應用市場，借重格斯創新動力電池技術，強化市場競爭力。

格斯科技與葉山產業株式會社簽署商務MOU時，包括駐日副代表蔡明耀大使、大阪眾議員大西宏幸、岡下昌平、大隈和英、宗清皇一、以及鋰電池協會理事長李桐進、金嗓電腦科技董事長蔡世寅、鎂世紀總經理賴柏年等人共同見證。

事實上，格斯科技致力發展創新動力電池技術，積極開發國外業務尋求國際市場合作。從去年10月開始，在中科加速器的協助下，首先與越南峴港孵化器（DNES）簽署合作備忘錄，逐步對接國際合作資源。

格斯科技今年更加速國際市場佈局！格斯科技執行長張忠傑博士指出，格斯科技已規畫未來3年將大規模擴大投資，於國內建置新廠區，預計2020年4月動土興建，預定2021年第二季正式投產，產能規劃800MWh~1GWh。

張忠傑表示，格斯科技規劃以生產動力電池為主力產品，預估5年內，規劃年產值可達百億元。他強調，將以智慧製造、技術創新與台日跨國合作三箭齊發，將可提高格斯科技與相關供應鏈，在動力電池應用市場的占比擴大營收。

為了擴大推廣海外動力電池應用市場佈局，格斯科技與全球最大「小蜜蘋果代理商-葉山株式會社」共同合作電動三輪車，主要應用在農、魚、果菜市場，有效節能減碳，解決農、漁、果菜市場空氣和噪音污染問題，並建構清新的交易示範環境，提供更優質之永續服務和低碳生態環境，成為推動電動三輪車的主要訴求。

另外，格斯科技的智能生產線產能規劃以1GWh為設計樣板，不亞於當前全球一流動力電池生產線，一旦新廠落實運作成功後，未來可尋找人才、土地、電費成本便宜的第三地成為旗下海外廠，降低生產成本因應未來電動式產應用的需求。張忠傑表示，屆時，台灣將負責研發及高端產品的生產，進而提升市場競爭力。

(工商 )