每年的北台灣都區房市十大建商排行榜，今（5）日正式出爐了，建築業號稱富可敵國的「土地公」寶佳機構，再度制霸！蟬聯2019年十大建商榜首！一年推案量高達773億元，在建築業界無人能比。

據住展雜誌今天早上公布的最新統計，2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）「十大建商」排行榜，第一名至第十名依序為：寶佳機構、富宇建設、麗寶機構、華固建設、興富發建設、遠雄建設、冠德建設、馥華機構、甲山林機構、立信機構等建商。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年北台十大建商有兩大特色，一是規劃產品大多以首購宅為主，二是推案大多集中在重劃區，凡在重劃區擁有大量土地的建商，案量都有機會強力擴增。

「十大建商」排行榜統計標準，是以一九年當年度首度開賣的新建案案量作為排行依據；若遇到案量相同者，則再比較銷售率高低作排行依據。

勇奪十大建商桂冠的是寶佳機構，去年在北台灣推案量逼近800億元，已連續兩年摘下冠軍。

亞軍的富宇建設，去年北台灣推案量約271.5億元。

麗寶機構去年推案量激增百億元，總推案量近262億元。

第四名為華固建設，去年推案量約233億元。

興富發去年北台灣推案量約219億元，排在第五名。

遠雄建設以204.5億元拿下第六名。

冠德建設去年總案量達180億元，排名第七。

馥華機構與甲山林機構等兩家建商去年推案均為160億元，但馥華「馥華艾美」因順利完銷，銷售率略勝一籌而拿下第8名，甲山林則是第9名。

第十名的立信機構，去年推案量約153億元。

(工商 )