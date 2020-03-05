34年前新竹商人蘇炳坤被控持刀搶銀樓遭判刑，2000年由前總統陳水扁對他特赦免除罪刑，前他獲再審判無罪，高檢署也幫同案被告郭中雄聲請再審獲准，高院審理後判決郭中雄無罪，檢可上訴。這起銀樓搶案因被告都獲判無罪，真凶是誰有待檢警追查。

1986年3月23日，新竹金瑞珍銀樓發生搶案，老闆陳榮輝被歹徒砍傷，主嫌郭中雄落網後在警察刑求下指蘇炳坤也參與犯案，隔年郭男遭判刑16年、蘇判15年定讞；蘇後獲特赦，3年前向高院聲請再審獲准，前年蘇炳坤獲判無罪並獲刑事補償。

(中時 )