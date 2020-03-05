34年前遭控搶銀樓 嫌犯再審全無罪 11:042020/03/05 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前年蘇炳坤獲判無罪。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 34年前新竹商人蘇炳坤被控持刀搶銀樓遭判刑，2000年由前總統陳水扁對他特赦免除罪刑，前他獲再審判無罪，高檢署也幫同案被告郭中雄聲請再審獲准，高院審理後判決郭中雄無罪，檢可上訴。這起銀樓搶案因被告都獲判無罪，真凶是誰有待檢警追查。 1986年3月23日，新竹金瑞珍銀樓發生搶案，老闆陳榮輝被歹徒砍傷，主嫌郭中雄落網後在警察刑求下指蘇炳坤也參與犯案，隔年郭男遭判刑16年、蘇判15年定讞；蘇後獲特赦，3年前向高院聲請再審獲准，前年蘇炳坤獲判無罪並獲刑事補償。 (中時 ) #再審 #蘇炳坤 #銀樓 #冤案 #被告 也許您會感興趣 推薦閱讀 速審速決 雲南一男子殺防疫人員判死 15:122020/03/01 兩岸 渣男冒充警察騙少女上床 裝可憐還索取營養費 18:332020/03/01 社會 一二審法院「訴訟程序視訊諮詢服務」 全面啟動 11:562020/03/03 社會 陸劇組3月底可望復工 VHQ營運加快復甦 17:322020/03/03 財經 推薦將截止 蔡英文：監院將成保障人權關鍵角色 18:522020/03/04 政治 英國會辯論前 美兩黨促英重審用華為的決定 19:282020/03/04 國際 史上最大工殤求償 RCA更審明宣判 09:052020/03/05 社會 冷血溺殺奪2命6度判死 最高法院明生死辯 09:062020/03/05 社會 社會熱門新聞 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 游錫堃在演啥？早知恐嚇犯落網還反咬警方一口 - 社會 影片曝光！蔡阿嘎夫妻遇襲 二伯劇烈宮縮上救護車爆哭 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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