據住展雜誌統計，2019年北台灣(新竹以北含宜蘭)「十大建商」排行榜，第一名至第十名依序為寶佳機構、富宇建設、麗寶機構、華固建設、興富發建設、遠雄建設、冠德建設、馥華機構、甲山林機構、立信機構等建商。住展雜誌研發長何世昌表示，去年北台十大建商有兩大特色，一是規劃產品大多以首購宅為主，二是推案大多集中在重劃區，凡在重劃區擁有大量土地的建商，案量都有機會強力擴增。

何世昌指出，從2019年十大建商排行榜單來看，大多數建商都押寶「首購宅」，產品坪數規劃以20幾坪、30幾坪為大宗，只有極少數有大坪數房型。其次，上榜的十家建商，幾乎都在重劃區推案，唯一的例外是馥華機構，其建案「馥華艾美」為舊廠區都計變更案。由於國內主要都會區開發飽合，若建商想要有大量推案，可以說是「得重劃區者得天下」！但今年因台北市都更大案崛起，建商勢力版圖又將大洗牌，排名競爭更加激烈。

勇奪十大建商桂冠的是寶佳機構，去年在北台灣推案量逼近8百億元，已連續兩年摘下冠軍；近十年來，寶佳只有2017年讓出冠軍寶座，其餘年度全都順利稱霸。寶佳去年推案重心擺在土地存貨量大的新興重劃區，新北與桃竹等地的重劃區幾乎都有寶佳的身影。

亞軍的富宇建設，去年北台灣推案量約271.5億元。富宇去年推案集中於桃、竹地區，尤以A7重劃區案量逾250億元最多，其中「富宇上城」案量多達120億元，是當地的指標大案。

麗寶機構去年推案量激增百億元，排名由前年的第七名一舉躍升至第三名，總推案量近262億元，建案多集中在板橋江翠北側、新莊副都心與八德擴大重劃區，指標案多走平價與中、小坪數路線，如板橋「麗寶北歐莊園」系列案、八德「麗寶青年時代」、「鵬城首捷」等。

第四名為華固建設，去年推案量約233億元。華固去年主要鞏固台北市市場，且產品走高品質與高價位路線，如「華固翡儷」、「華固馥儷」，都是該區段相對高單價建案。除了住宅案，華固近年也大舉回歸商、廠辦市場，順勢推出「華固創富中心」、「華固智富中心」等案，預期未來還有多個商、廠辦案將推出，案量應當不小。

興富發去年北台灣推案量約219億元，排在第五名。去年興富發房型規劃具有高度市場派的味道，幾乎都是首購型產品，部份建案還有低首付、公司貸等優惠方案，取得不錯的銷售成績。

(時報資訊)