車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）受下半年營運轉弱影響，2019年稅後淨利2.69億元，年減達45.21％，每股盈餘（EPS）5.11元，雙創近5年低點。展望今年，公司預期成長動能可望增溫，帶動營運重返成長軌道。

勝麗2月17日股價觸及194元，創去年4月中以來10個月新高，近期震盪拉回172～186元間盤整。今（5）日股價開高上漲1.13％，但隨後在賣單出籠下翻黑小跌0.85％。三大法人上周買超176張，本周迄今調節賣超45張。

勝麗2019年合併營收23.18億元，年增1.75％，登近3年高點，但毛利率28.77％、營益率16.88％，雙降至近4年低點。加上業外由盈轉虧，稅後淨利2.69億元，年減達45.21％，每股盈餘5.11元，低於前年9.86元，雙創近5年低點。

勝麗2019年第四季合併營收6.47億元，季增29.11％、年增20.43％，登近4年高點。毛利率28.4％、營益率14.74％，雖低於前年同期33.34％、20.97％，但已較去年第三季22.62％、9.87％低檔顯著回升。

勝麗去年第四季本業獲利顯著回升，惟受新台幣強升致使業外虧損擴大，稅後淨利0.4億元，季增29.86％、但年減69％，每股盈餘0.65元，優於第三季0.58元、低於前年同期2.59元，回升幅度不如預期。

勝麗受車用產線認證、颱風出貨遞延、安控需求下滑3逆風影響，去年第三季營運降至4年半低點。隨著車用客戶封測訂單逐步回溫、安控封測訂單緩步回升，帶動第四季本業營運顯著好轉，惟新台幣強升及業外匯損，仍明顯影響整體獲利回升程度。

勝麗2月14日召開股東臨時會，通過與同欣電換股合併案，每股普通股將換發同欣電1.244股普通股。換股基準日暫訂6月30日，完成後勝麗將下櫃。同欣電總經理呂紹萍指出，在併購勝麗後，將躋身CIS後段封測全球前3強。

呂紹萍表示，同欣電強項在晶圓測試（CP）和晶圓重組（RW）製程，勝麗強項在後段組裝和成品測試，雙方結盟可結合經營團隊、研發、生產管理及客戶服務資源，達成產品線及客戶群互補綜效，並進行技術整合及生產資源效益提升，強強聯手組成國家隊來打世界盃。

(時報資訊)