休士頓太空人遭爆作弊醜聞後，引發球界一遍噓聲，因此當大聯盟做出懲處後，去年美聯冠軍賽被艾圖維（Jose Altuve）敲出再見兩分砲的查普曼（Aroldis Chapman）就被認為是最大的受害者之一。近日有球迷向他索取簽名時，竟拿著一個垃圾桶紙板，查普曼看到後也笑了。
太空人作弊案去年年底遭費爾斯（Mike Fiers）揭露，指出球隊會使用電子儀器觀察對方投手將會投出什麼球，之後再透過擊鼓的方式將暗號傳遞給打擊區上的球員，如今大聯盟判決出爐，不僅球員不滿，就連球迷紛紛用各種方式譏諷。
一名網友在推特分享照片，有球迷在春訓基地向查普曼索取簽名時，竟拿著一張印有太空人垃圾桶的紙板出來，查普曼見狀則是笑了出來，並且親切地幫對方簽名。
據《紐約郵報》（New York Post）專欄作家金恩（George A. King III）消息指出，查普曼原本要在今天對上費城費城人的比賽登板，但球隊卻推遲出賽，改在牛棚練投，金恩詢問總教練布恩（Aaron Boone）他是否有身體不適，布恩回答「沒有」，並透露查普曼會在後天對上巴爾的摩金鶯的比賽登板，完成春訓初亮相。
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(中時電子報)
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