The best of the Greek Freak:



29 PTS | 12 REB | 6 AST | 28 MIN pic.twitter.com/25leUCSAiy — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 5, 2020

在當前的NBA，球員彼此招募已成自由市場常態，甚至成功機率還大於球隊高層招募，面對聯盟這種風氣，公鹿「字母哥」阿提托康波強調自己並不喜歡這種做法，卻也坦承麥修斯、柯佛兩人是靠他招募來的，因為現實逼迫他必須這麼做！

「我不喜歡做這些招募的事情，」阿提托康波表示，「我又沒有因此多拿一份薪水，為何我要去做球隊總管或總教練該做的事情？假如你在一兩年之前這樣問我，我一定會說，請教練自己搞定吧，但在當前狀態下，我不得不出面。」

會讓阿提托康波改變自己對於幫忙招募的看法，主因是在去年夏天布羅格登決定離開公鹿跳槽溜馬，讓他感覺自己必須跳出來幫忙球隊招募，於是透過經紀人說服麥修斯，接著設計自己跟柯佛在洛杉磯訓練館巧遇，成功拉攏兩人加盟公鹿。

如今隨著公鹿搶下53勝9敗的聯盟最佳戰績，麥修斯不僅扛下先發，更分擔團隊防守任務，柯佛則是公鹿最佳板凳射手之一，阿提托康波的招募動作確實有所回報，但他更用自己全能演出，帶領全隊繼續朝著總冠軍目標邁進。

阿提托康波5日交出29分、12籃板及6助攻，帶領公鹿119比100解決溜馬，更取得雙方本季交手3勝1敗優勢，或許也是在跟昔日隊友布羅格登，做出最直接的宣言或抗議，可惜布羅格登只打11分鐘，就因臀部受傷提前退場。

(中時 )