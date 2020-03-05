台南市警察局善化分局以透明壓克力板、紙膠帶自製防疫隔板，可折可收，清洗消毒方便，保護自己也保護民眾健康安全。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

防範新冠肺炎疫情蔓延，台南市警察局善化分局除了加強洽公民眾出入管制，為降低第一線員警受理報案或是詢問筆錄時與民眾相互感染，善化分局以透明壓克力板、中空板、紙膠帶自製防疫隔板，成本100至300元，可折可收，清洗消毒方便，保護自己也保護民眾健康安全。

善化分局表示，防疫期間除要求各單位洽公民眾之出入管制，針對前來洽公民眾測量體溫並記錄，再以酒精消毒雙手後入內，如額溫37.5度以上，就請民眾前往區公所檢疫站辦理。

分局及分駐所戶外設置加蓋型垃圾桶，供同仁丟棄口罩及使用後之酒測吹管等防護。員警前往醫院執行取締酒駕及居家檢疫（隔離）對象訪視，全程配戴口罩及護目鏡防護，每段勤務結束或接觸民眾後，要求勤用肥皂或乾洗手液洗手。

為降低第一線員警感染風險，各分駐所設置通風良好的「獨立空間臨時晤談室」，分局也自購透明隔板、紙膠帶，自製成寬3尺、高2尺的可摺疊式投名「阻隔板」，分送轄區12處派出所、分駐所使用，民眾到警局報案、洽公或製作筆錄，有了「阻隔板」，雙方都更安心。

(中時 )