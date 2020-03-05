大谷翔平是目前大聯盟最成功、最知名，也是唯一符合最新頒布「二刀流條款」的球員，不過其實還有其他潛力投打雙棲選手，天使就有另一名身兼一壘手和投手的球員沃許（Jared Walsh），天使在春訓讓他同時進行訓練，以準備賽季時正式投球。

大聯盟順應時代，今年頒布「二刀流條款」，又被大家戲稱是「大谷條款」，這些規則讓大谷翔平可以同時擔任先發投手及指定打擊，且不算在限制13名投手內，不過想要符合二刀流還要達成規定，就是當前球季或前一個球季中，投超過20局，同時先發打擊每場3打席共20場。

此外也限制在開季前球員要先登錄為野手或投手，且整季不得更換，投手沒有限制投打，不過若是野手想登板投球，只能在延長賽或雙方分差超過7分時上場。

而沃許在春訓期間隨身帶著一壘手手套進行練習，他去年首度站上大聯盟，有31場野手經驗，留下16支安打、1轟、5打點、打擊率2成03的成績；另外也有5場登板投球經驗，僅被擊出3支安打、失1分，5次三振、6次保送，自責分率僅1.80。

他的經歷還未達到二刀流球員標準，若想爭取成為二刀流，僅能在今年延長賽或雙方分差超過7分時登板，以賺取「經驗值」達標二刀流規定。沃許說，「我可以一天當一壘手，另一天當投手，這樣的操作我們都很興奮期待。」

對於像這樣可以同時投打又都表現不錯的選手，的確對於球隊來說是一大助力，等同擁有第14名投手，因此助球員達成20局、20場先發打擊是有明顯價值的。

(中時 )