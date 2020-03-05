桃園市平鎮區1對雙胞胎去年輪流到某幼兒園上學，卻僅付1人學費，幼兒園認為遭到詐欺提告。檢方認為，幼兒園工作人員知道有兄弟輪流上課，就算2人註冊，僅繳納1人費用，也屬於民事糾紛，給予不起訴處分。

幼兒園方認為，趙姓兄弟的雙親，去年1月底到幼兒園註冊，並支付弟弟的註冊費、午餐費等，不過未告知幼兒園的情況下，擅自換哥哥就讀，導致幼兒園以為仍是上學的是弟弟，園方發現此事後，要求補哥哥註冊費1萬2174元，但父母仍不繳納，因此提告詐欺。

不過媽媽則說，事先都有跟幼兒園的園長及托嬰中心說明，當天是誰請假，換誰去上課，與園方的Line對話紀錄也有保留。爸爸也說，雖然報名時是兄弟一起，不過實際註冊就讀的是弟弟，雖然弟弟請假時，有換哥哥上學，但都有向園方申請。

此外園方余姓主任也證稱，家長有告知當日就讀者是哥哥還是弟弟，也有說過去年3月弟弟回鄉下，換哥哥來上課。王姓老師也說，知道主要是照顧弟弟，哥哥有時候會來上課。此外園方出勤紀錄表也載有哥哥、弟弟的姓名的出勤狀況。

檢方認為，該幼兒園、托嬰中心在2018年7、8月就已經知道兄弟會輪流上學，因此2人並沒有為自己不法所有之意圖，雖然家長沒有依照幼兒園規定，繳納註冊費，但純屬於民事糾紛，與詐欺取財無涉，因此給予不起訴處分。

(中時 )