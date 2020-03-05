立法院長游錫堃4日在臉書發文，表示接獲恐嚇信件，向警方報案後卻沒有下文，至今家門口的巡邏箱都是空的。不過，內政部長徐國勇稱案件隔日已破，對此，游錫堃表示，有沒有破案不重要，是他家人遭受威脅！

游錫堃今早接受記者訪問表示，「最主要是人身安全的問題，我個人安危不重要，但家人是無辜的，大家都知道他（嫌犯）是公開威脅，公開恐嚇，也知道他背後牽連一個團體，這團體也和對岸有關，所以我對家人安危很擔心」。

當記者問到徐國勇稱已破案時，此時，游錫堃竟然秀出一張圖表，跳針表示，「嫌犯是在臉書公開威脅，公開恐嚇，沒有警方大家也知道是他啊！游錫堃更指著圖表稱，辦公室在3月2日還收到嫌犯的匯票，可見嫌犯沒有因為警方的安排而有收斂，那有沒有破案不重要，有沒有移送法辦不重要，我講的是人身安全的問題，我個人安危不重要，但家人是無辜的！我希望我家人能像一般老百姓一樣，人身安全可以獲得重視」。

只是，引發爭議的是，游錫堃雖指控警方怠慢，但實際上卻從未直接向轄區派出所報案，而是透過立法院國會聯絡人通報警政署，遭質疑「一般老百姓能跟國會聯絡人報案嗎？」游錫堃回稱，因為他在立法院，所以就透過幕僚在國會報案，「但國會報案結果你看，我家人人身安全有受到維護嗎！」

被問到還要不要親自到派出所報案？游錫堃說，他已經透過刑事局處理，而且也做了筆錄，但這部分刑事局要通知嘛！（編按，應是指逮捕嫌犯應回報）

至於能利用國會聯絡人報案，是否是因「院長職務」有關？游錫堃說，「因為我現在是院長啊！我透過我們的管道去處理，這應該同樣是由警政署讓基層警員知道，但基層警員顯然是不知道的。」

(中時電子報)