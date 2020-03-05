新冠肺炎以接觸及飛沫傳染為途徑，口罩成為民眾日常防疫必備，3月5日起成人口罩由7天2片提升至7天3片，為延長口罩使用期限，口罩套的推出吸引大量民眾採購，至善高中為通識課程設計「自製口罩套DIY」課程，學習結合防疫，學生更融入生活。

至善高中美術老師李曉青老師表示，原安排家政手縫的課程，但因應疫情的影響，了解學生有口罩的需求，所以決定更改原課程預定，改以製作布口罩套，讓課程所學更能融入生活，並強調，因為現在口罩取得不易，搭配布口罩套可重複清洗的特性，亦可延長口罩壽命，對學生非常實用。

參與手縫口罩套的同學相當喜歡這樣的課程，並表示，因為大家都需要上班上課，家中僅剩長輩，導致沒辦法常常排隊買口罩，口罩套的使用變得相當重要，更強調，想多做一些口罩套帶回家，減輕家人購買口罩的壓力。

全民共同做防疫，口罩套製作並不困難，李曉青表示，其實只要簡單用一層布，頭尾相接圈成左右開口，再將一般醫療口罩由中間穿過，並搭配使用原本口罩的耳掛與鼻壓條，就可以增加口罩的使用壽命。

(中時 )