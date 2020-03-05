全家便利商店5日宣布，繼今年2月高人氣的重乳草莓霜淇淋後，全家Fami霜淇淋將於3月5日至4月4日一次推出討論度超高的靜岡抹茶霜淇淋、萬丹紅豆霜淇淋，以及抹茶紅豆綜合霜淇淋三種口味！為歡慶新口味上市，將於3月5～7日限時三天，每日10點在全家APP推出霜淇淋2支59元優惠，每日限量1萬組優惠，會員每日限購一組。

全家表示，日式抹茶向來是民眾喜愛的特色口味，全家曾於2016年推出季節限定的靜岡抹茶霜淇淋，不到兩周即銷售近30萬支，後續也與台灣在地萬丹紅豆結合，兩種口味的霜淇淋不僅口感上完美融合，再加上紅、綠吸睛配色，成為許多網友心心念念的經典口味。

因此，2020年全家Fami霜淇淋春季首發，再復刻推出受歡迎的靜岡抹茶霜淇淋、萬丹紅豆霜淇淋、抹茶紅豆綜合霜淇淋三種口味。其中萬丹紅豆、抹茶紅豆綜合霜淇淋，僅在雙孔型機台店鋪限定販售。

據全家介紹，靜岡抹茶霜淇淋使用的原料-日本靜岡縣抹茶，是赴日旅遊必吃的當地美味，入口順滑微苦，吃進口中後尾韻保有茶香，喜愛抹茶消費者不可錯過；萬丹紅豆霜淇淋則選用在地萬丹純正紅豆品種，滋味甜蜜；抹茶紅豆霜淇淋則將兩種口味揉和，透過紅豆的甜蜜口感，將抹茶的微苦澀味完美中和，加上粉綠鮮明配色，預計將再次攻佔社群打卡版面。

(工商 )