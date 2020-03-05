對於有商業團體呼籲振興券應調升至1～2千元，經濟部長沈榮津今（5）日在立法院受訪回應，只能要量力而為，各方說法都會考量，先做了再說，但也希望不要有浮濫發放的聲音出來。

立法院聯席委員會今（5）日繼續進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」的立委詢答，預計下周進入預算實質審查，沈榮津今早出席並在會前接受媒體聯訪時，被問及振興抵用券的效果，他認為，振興抵用券分4大類別，要透過國民旅遊住宿平台消費，再發振興抵用券，先去住宿、再領券去消費，這樣才能真正帶動刺激消費。

至於商界團體喊話，每一個人額度都應提高到1～2千元，沈榮津認為，應該要量力而為，各方意見都會考量，但也有不要浮濫發放的聲音出來。

至於紓困預算是否有包含台商？沈榮津指出，只要在國內依法登記跟有稅籍的企業，以及依法不必登記的小型商家可以適用。至於立委蔡其昌呼籲紓困方案要納入體育、轉播賽事，沈榮津也說，會做整體考量。

(工商 )