港股漲逾1％ 傳IPO要披露疫情影響 11:252020/03/05 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伴隨道瓊大漲，港股5日開高走高，恒生指數現漲逾1％，大陸醫藥股、蘋果概念股、大陸保險股集體上漲。 同時，路透引述知情人士說法，目前港交所已經告知要前往香港上市的公司，需要在招股文件中披露新型冠狀病毒對企業的影響，以及消除影響的詳細計劃。知情人士指出，具體需要披露的信息包括是否存在供應鏈中斷、應急計劃、最壞打算（如業務停止）下的現金流、預防病毒的措施以及可能發生的任何潛在客戶和供應商影響。 (工商 ) #港股 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股開低走高 恒指收盤漲161點 17:252020/03/02 財經 《港股》看好Fed本月降息，恆指收漲0.62％ 16:482020/03/02 財經 《港股》隔夜美股飆升，恆指開漲0.48％ 10:002020/03/03 財經 港股開盤漲逾百點 10:492020/03/03 財經 《港股》蘋概、5G股走弱，恆指近收平 16:482020/03/03 財經 港股開高收低 收跌6點 16:502020/03/03 財經 陸港觀盤－危機發生帶來新趨勢誕生 04:102020/03/04 全球財經 《港股》美股重挫，恆指開高走低 10:002020/03/04 財經 《港股》港股震盪收黑，恆生銀行領跌藍籌股 16:482020/03/04 財經 《港股》隔夜美股大漲，恆指開高走高 10:172020/03/05 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 專訪中信銀總經理陳佳文 維持五大第一 中信銀力拚轉骨 - 財經要聞 - 工商時報 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 斷鏈！ 國產車廠提前放春假 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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