伴隨道瓊大漲，港股5日開高走高，恒生指數現漲逾1％，大陸醫藥股、蘋果概念股、大陸保險股集體上漲。

同時，路透引述知情人士說法，目前港交所已經告知要前往香港上市的公司，需要在招股文件中披露新型冠狀病毒對企業的影響，以及消除影響的詳細計劃。知情人士指出，具體需要披露的信息包括是否存在供應鏈中斷、應急計劃、最壞打算（如業務停止）下的現金流、預防病毒的措施以及可能發生的任何潛在客戶和供應商影響。

(工商 )