辦公桌與文件全穿上雨衣。（周麗蘭攝）

農業處人員一臉無奈。（周麗蘭攝）

行政處長林孟儀、副處長周明鎂趕往「勘災」，農業處長魏勝德陪同。（周麗蘭攝）

防漏工程卻導致水災！雲林縣府二月起進行防漏、防震工程，四樓頂的防水層才剛打掉，未料昨晚一場雨導致雨滲入，農業處成為水災重災區，天花板掉落、電腦受損、公文泡水，為防再下雨，辦公桌、公文全部暫時穿雨衣，因公文收發主機受損，今日（5日）農業處收發文暫停一日。

雲林縣府第一辦公大樓屋齡40年，中央補助2000萬元、縣府配合1900萬元進行補強工程，今年二月動工，預計十月完工，因雨季快到，包商加緊施作防漏工程，連月來先打掉原本的防水層，縣府內電鑽敲擊聲震耳欲聾。

農業處人員今早上班走入辦公室嚇一跳，天花板塌下、公文被雨水泡濕，電腦螢幕、鍵盤、主機也被浸溼，農業輔導科災情最嚴重，天花板內有一條瀑布垂下，無法想像昨晚一場小雨造成大災難。

其餘農務發展科、漁業科、企劃行銷科，也因雨水作亂，辦公桌像戰場一樣無法上班。一大早各科都忙著幫電腦、文件穿雨衣—以塑膠布蓋起，以防這兩天又下雨。

行政處長林孟儀、副處長周明鎂趕往「勘災」，要求包商半日內善後，包括清除泡爛的天花板、屋頂緊急防漏，也將向包商求償。

林孟儀表示，防漏層被敲掉遇到下雨致災，農業處屋頂的排水地勢較低，工程造成的裂縫也較多，災情比同樣位於四樓的教育處嚴重。

(中時 )