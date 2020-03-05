雄林園北汕路153巷內2樓民宅5日凌晨3時35分許發生火警，火勢撲滅後在2樓房間發現48歲王姓女子已成焦屍，王女40歲的弟弟跳樓逃生，由於王女堂哥案發後不見蹤影，兩家又有嫌隙，轄區警方已全力找人釐清。

死者家屬在火警發生後即懷疑是住隔壁的堂哥嫌疑最大，家屬透露，堂哥曾拿球桿打傷王弟。警方調查，王弟與堂哥去年曾因為傷害案互毆，雙方都被起訴，原定5日要開庭，但凌晨火警發生後，年約50歲的堂哥已不知去向。

高雄林園民宅疑遭縱火，姊死弟傷，疑似堂哥涉案警追緝中。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

(中時 )