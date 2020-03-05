林園民宅遭丟汽油彈縱火1死 死者堂哥疑涉案 11:222020/03/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄林園民宅疑遭縱火，姊死弟傷，疑似堂哥涉案警追緝中。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雄林園北汕路153巷內2樓民宅5日凌晨3時35分許發生火警，火勢撲滅後在2樓房間發現48歲王姓女子已成焦屍，王女40歲的弟弟跳樓逃生，由於王女堂哥案發後不見蹤影，兩家又有嫌隙，轄區警方已全力找人釐清。 死者家屬在火警發生後即懷疑是住隔壁的堂哥嫌疑最大，家屬透露，堂哥曾拿球桿打傷王弟。警方調查，王弟與堂哥去年曾因為傷害案互毆，雙方都被起訴，原定5日要開庭，但凌晨火警發生後，年約50歲的堂哥已不知去向。 高雄林園民宅疑遭縱火，姊死弟傷，疑似堂哥涉案警追緝中。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） (中時 ) #林園 #縱火 #汽油彈 #死者 #堂哥 #火警 #死者 #凌晨 #家屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 買到假鑽約賣家談判 槍枝走火一男子中彈亡 12:062020/03/01 社會 討債不成怒焚鵝肉店 釀2死3傷主謀判15年 11:052020/03/02 社會 圓林園枯水期滯洪池見底魚掙扎 景觀池養魚與否民眾看法不一 15:072020/03/02 生活 港肺炎指定診所 疑遭扔汽油彈 04:102020/03/03 焦點新聞 生態池見底 民眾為魚請命 04:102020/03/03 地方新聞 毒販自首21年前曾殺人 死者父親早撤告獲不起訴 13:402020/03/03 社會 討債失手打死人 載往醫院丟包 22:522020/03/03 社會 北市中山區四面佛縱火案 2嫌被訴 11:422020/03/04 社會 高雄林園民宅疑遭縱火 姊成焦屍弟燒傷 07:522020/03/05 社會 疑「1顆汽油彈」縱火！林園民宅姊死弟傷 10:292020/03/05 社會 社會熱門新聞 游錫堃在演啥？早知恐嚇犯落網還反咬警方一口 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 出軌人妻甜喊 ：「不要玩屁股」 尪見鹹濕訊息氣炸 - 社會 影片曝光！蔡阿嘎夫妻遇襲 二伯劇烈宮縮上救護車爆哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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