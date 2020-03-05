黃子佼和孟耿如登記結婚。(圖／翻攝自孟耿如臉書)

恭喜！黃子佼和孟耿如愛情長跑多年，今（5日）登記結婚、正式升格為夫妻，孟耿如稍早在臉書發文報喜：「我和老黃剛剛去登記了，跟老黃相處了一陣子，心中的感覺就已經是『好像就是他了』！」儘管兩人相差19歲，不過孟耿如則甜喊：「年齡差距目前始終沒有成為我們的問題，我想愛情的力量真的是很偉大的」。而小倆口將於4月19日在寒舍艾美酒店舉行婚宴。

孟耿如臉書全文：

2020/3/05我和老黃剛剛去登記了，跟老黃相處了一陣子，心中的感覺就已經是「好像就是他了」！所以登記這件事早已成為待辦事項；以前總是不能理解，你知道「就是他了」的這種感覺到底是什麼，哈哈，但直到你遇到你就會明白！

他常常不吝嗇讚美我，偶爾耍個浪漫；我們一直很好，很少很少吵架，有時鬥了個嘴心裡還會覺得，耶！我們的生活多了點不同的趣味😂

年齡差距目前始終沒有成為我們的問題，我想愛情的力量真的是很偉大的，謝謝一路上愛看我們放閃的朋友們，我和他這輩子說長不長說短不短，生活沒有特別改變，只是以後成為黃太太聽起來比較老而已😂😂😂

謝謝關心我們的你們，我們會繼續把愛帶給大家！

(中時電子報)