北市、新北市2名高中生見到友人的IG限時動態「北投榮總1個確診新冠肺炎的病人已經往生」，未經任何查證、詢問或確認，1月28日、1月31日轉貼在自己的IG動態，導致不實消息在網路流傳，檢察官考量2人剛滿18歲，依違反《傳染病防治法》決定給予緩起訴，並在8個月內接受法治教育4小時。

酆姓女高中生1月28日在住處以手機上網看到龍姓友人限時動態「北投人口罩戴好戴滿吧，這消息是真的，北投準備淪陷......，消防隊內線消息，北投光明分隊載到吐血OHCA病人，確認是新冠肺炎，住北投的人真的要注意，臺北很小，大家都別輕忽，口罩戴好戴滿。」轉貼到自己的限時動態當中。

潘姓男高中生則是在1月28日上午9點多、1月31日凌晨，轉貼年籍不詳的網友相同限時動態以及「提醒各位，北投榮總前天一個確診新冠肺炎的病人已經往生，並在昨天24小時內已經火化，媒體完全封鎖消息，院方擔心遭到封院，要不是身為禮儀師，我也不知道這件事情，媒體上的數字僅供參考，請大家一定不要存僥倖心態，盡量不出門，出門也請配戴口罩...」。

檢察官認為，近期全體國人對於新冠肺炎十分關切，政府部門應對策略資訊均影響民眾生活以及衛生安全，2人未經查證確認，及截圖散布「確診」相關訊息，除造成民眾恐慌不安，且影響中央流行疫情指揮中心對於新冠肺炎的控管。

處分書指出，考量2人均在高中就讀，經歷此刑事程序當知有所警惕，予以為期1年緩起訴處分，並在8個月內完成4小時的法治教育。

(中時 )