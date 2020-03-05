立法院長游錫堃遭恐嚇，稱沒看到QR CODE，質疑警方沒加強巡邏保護。台北市副市長黃珊珊在臉書秀出游住家的QR CODE，指警方已巡簽199次。並強調台北市17271個巡邏點均採用QR Cod方式簡化程序，感謝游院長提醒，讓他們有機會把台北市的E化政策再說一次。
游錫堃質疑，收到恐嚇信後報案，至今沒有下文。大門口的巡邏箱，數年來是空的，2月19日報案至今，它還是空的？
黃珊珊表示，紙本巡邏單遇雨易潮濕破損，以及使用大量紙張、每日人工換表的缺點走入歷史，台北市政府已在107年7月12日正式啟用「巡邏箱電子化系統」。目前台北市包含游院長家在內共有17271個巡邏點，均採用QR Code方式簡化程序，並達到節能減碳減紙目標。游院長家自他2月1日上任至3月4日，警方共巡簽199次。
網友說：「剛好可以宣傳台北的E化政策，這我還真的不知道~」、「幫高調，大院長的臉啪啪響。」、「怨長了不起？」、「也太有重點了，院長說半個月沒人理，結果巡簽199次。」
文章來源：黃珊珊臉書
(中時電子報)
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