美股昨天再呈報復性反彈逾千點，激勵台股早盤開高逾百點，在權值股和中小型電子股及金融股等穩盤下，台股站回11500點之上，連續8天站在賣方的外資，昨天轉為買超台股63.05億元，今早新台幣匯價盤中再升逾1角，一度來到29.928元，升值1.1角。但也由於新台幣匯價在今年首季走勢相對去年同期偏強，以出口為主的廠商已經在盤點匯損的壓力。匯銀預測本周新台幣有機會挑戰29.8元的心理關卡。

累計外資從2月以來總計賣超達1569.69億元，但新台幣匯價在FED降息的推波助瀾下不貶反升。匯銀指出，外資在昨天轉為買超台股，同時美股也出現回穩，讓賣超資金匯出的疑慮減低。

匯銀分析，美聯儲周二宣布緊急降息兩碼，且年內再度降息預期依然偏高，預期美元將持續回檔，如國內疫情未持續擴大，預期台幣將隨亞幣持續發酵美聯儲降息預期而走強，後續將持續關注國際疫情及外資匯出力道。預估本周台幣兌美元匯率區間29.8~30.1。

(時報資訊)