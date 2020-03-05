砷化鎵磊晶廠—全新(2455)前2月合併營收為4.25億元，年增52.41%，由於大陸加速推動5G基礎建設，全新3月光通訊訂單狀況優於2月，全新對3月業績不看淡，日系外資則認為，在去美化，以及5G、3D感測等需求推動下，新冠肺炎疫情對全新核心業務前景不會造成損害，重申「買進」評等，目標價140元。

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，讓大陸及全球經濟蒙上陰霾，大陸為降低疫情負面衝擊，在大陸各地陸續復工後加速推動5G基礎建設，且WiFi 6滲透率持續提升，加上VCSEL等新應用激增，讓全新2月合併營收維持水準，單月合併營收為2.08億元，月減4.15%，但年增52.76%，累計前2月合併營收為4.25億元，年成長52.41%。

受惠於大陸5G基礎建設需求，全新3月光通訊訂單狀況優於2月，將有助於全新3月營收表現。

日系外資在最新報告指出，QRVO在3月3日發布季度中期警告，認為有可能比其原本預估的收入範圍中點低6%，QRVO是全新的主要客戶之一，有鑑於新冠肺炎(COVID-19)影響，我們認為全新今年第1季合併收入預測為6.98億元，較去年同期約成長48%，不過，儘管新冠肺炎疫情可望拖累今年上半年需求，但這是季節性問題，不會影響我們對全新結構性業務前景的樂觀看法，預期全新仍將受惠於5G和3D感測兩種長期需求，以及今年不斷增加的去美國化趨勢，重申「買進」評等，目標價140元。

(時報資訊)