蔡阿嘎和妻遇襲 原預定今天拍片 館長/這社會到底怎麼了?

百萬YouTuber蔡阿嘎，3日騎車載孕妻二伯出門，突遭歹徒持鈍器從後方襲擊，二伯腰腹遭打，引發劇烈宮縮，緊急送醫安胎。同為網紅的「館長」陳之漢相當憤怒，昨在直播中直斥歹徒「垃圾」，「什麼仇恨這麼大？打人家老婆」，「打女人就是不對」！

館長昨晚在直播中表示，原本要跟蔡阿嘎拍片，因此事取消，因此早就知道他們夫妻遭攻擊一事。館長認為，如果看蔡阿嘎不順眼，可能雙方之間有恩怨，但打老婆，「我是覺得實在滿垃圾的！你有什麼不爽，人家是一個媽媽，人家是一個女生，你從後面拿棒球棒去打她幹嘛！」

館長認為，台灣法律要修正，萬年不變的刑罰太輕，對於安居樂業的民眾不公平。館長建議，日後可以立法，執凶器傷人罪要更重，跟空手打人不一樣，空手打跟拿東西打傷害力就是不一樣。

刑法要判重一點，不然怎麼保障我們這些奉公守法的人。每次被打，陪賠錢、沒錢賠就關幾個月。還可以折合罰金，一天1千塊，一個月3萬塊，3個月9萬塊，打一個這麼紅的人，罰個9萬塊，「阿嘎真的是蠻衰小」。

「不管什麼原因要打他，打他老婆就是不對，打女人幹嘛！」，館長說，現在處理事情不是這樣，打人就是不對，以前年輕時認為打打殺殺覺得正常，現在40幾歲，覺得安居樂業好好工作比較重要，打人真的是不好，又不能賺比較多錢。更強調，「如果打人就能洩恨，那我不知要打多少人」。

(中時電子報)