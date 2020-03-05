美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」的總統提名人初選大勝，以及美國經濟數據樂觀，緩解投資人對新冠肺炎疫情的擔憂，隔夜美股強勁反彈，道瓊指數與標普500指數均漲破4%，受此激勵，由醫療保健與工業股領軍，周四日經225指數早盤收漲0.95%，為21,299.56點。東證一部指數漲0.92%，為1516.39點。武田藥品宣布已投入新冠病毒藥物的開發，股價上漲3.77%，亦帶動其他醫療保健類股走高。

(時報資訊)