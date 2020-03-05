《日股》醫療保健、工業股領軍，日經指數早盤收漲0.95％ 11:252020/03/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」的總統提名人初選大勝，以及美國經濟數據樂觀，緩解投資人對新冠肺炎疫情的擔憂，隔夜美股強勁反彈，道瓊指數與標普500指數均漲破4%，受此激勵，由醫療保健與工業股領軍，周四日經225指數早盤收漲0.95%，為21,299.56點。東證一部指數漲0.92%，為1516.39點。武田藥品宣布已投入新冠病毒藥物的開發，股價上漲3.77%，亦帶動其他醫療保健類股走高。 (時報資訊) #指數 #醫療保健 #工業股 #領軍 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫療保健基金 持穩抗跌 04:102020/03/02 投資理財 高現金殖利率加持 聖暉早盤漲幅逾5％ 10:022020/03/02 財經 恐慌性賣壓影響 自行車雙雄早盤股價慘跌 10:422020/03/02 財經 《台北股市》盤中焦點股：毛寶、和益、亞諾法、聖暉、優群、博智 10:342020/03/02 財經 陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 財經 股匯雙漲 新台幣早盤強升1.64角衝2字頭 09:502020/03/03 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、大立光、優群、旺宏、矽創、順藥 10:172020/03/03 財經 G7未呼籲降息 救市淪空談 美股早盤跌逾300點 22:332020/03/03 財經 《台北股市》盤中焦點股：瀚宇博、金像電、磐亞、盛弘、圓展、圓剛 10:172020/03/04 財經 《台北股市》盤中焦點股：宇瞻、泰碩、欣興、順達、信驊、松翰、氣立 10:172020/03/05 財經 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 央行放手 新台幣「終於」站上2字頭 - 財經 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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