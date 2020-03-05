在新聞台努力20多年的資深主播張雅琴，最近工作量跟人氣一樣高漲，繼總統大選之後，緊接著又爆發新冠肺炎，讓她幾乎天天忙碌，沒12小時不停歇，而除了播報、評論新聞之外，張雅琴今又帶起新話題，被同行正妹曝光「粗勇泳照」，但她沒生氣，反倒說謝謝？

女星劉香慈親妹妹、甜心主播劉方慈，今在臉書po文，拿著已經停刊的台灣、香港紙本《壹週刊》拍下美照，表示因職務需求，這些是她過去必看的讀物，因此拍了這張照以玆紀念，也坦言「媒體數位時代轉型挑戰」。

固然這張照片具有時代意義，然眾人卻歪樓，直呼亮點在中間那本週刊的標題，斗大寫著「張雅琴粗勇泳照曝光」，但照片部分沒露出，讓網友直呼想看，而據《自由時報》報導，張雅琴得知此事後大笑，直呼：「唉呦！謝謝甜心主播把泳裝照遮住」，至於被下標「粗勇」，張雅琴也沒生氣，還正能量爆棚，說粗勇表示身體健康，「對目前防疫來說是正向的」，也說連要「粗勇」都沒時間呢！

(中時電子報)