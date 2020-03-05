陸2月下旬生豬價格跌4.6％ 11:322020/03/05 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《財經網》報導，大陸國家統計局披露，對大陸24個省（區、市）流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2月下旬與2月中旬相比，22種產品價格上漲，27種下降，1種持平，具體來看，瓦楞紙（高強）、液化石油氣（LPG）、大豆（黃豆）月漲幅較大，分別達8.9％、4.7％、3.4％，生豬（外三元）價格月跌4.6％。 (旺報 ) #價格 #2月 #大陸 #液化石油氣 #液化 也許您會感興趣 推薦閱讀 3月油氣雙降！20公斤裝瓦斯每桶便宜28元 17:102020/03/01 生活 桶裝瓦斯降1.4元 創2017年8月新低 17:492020/03/01 生活 《業績-光電》牧德2月營收創同期新高，今年營運看俏 15:402020/03/03 財經 《業績-半導體》南亞科2月營收創5個月新高，月增1.4％ 15:402020/03/03 財經 《業績-半導體》宏捷科2月營收，創105年1月來新高 17:052020/03/03 財經 《業績-電機》和勤2月營收年減22.37％，3月恢復兩班制 17:222020/03/03 財經 電商大旺 2月蘇寧購訂單量年增866％ 20:132020/03/03 財經 《業績-電子零件》信邦2月營收月減14％，復工拚Q1營運贏上季 10:342020/03/04 財經 史上最低！2月財新大陸服務業PMI降至26.5 幾近腰斬 11:442020/03/04 財經 《食品股》2月營收年減逾8成，鮮活忐忑 10:342020/03/05 財經 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 炒匯熱錢狂襲！央行放手 台幣站上2字頭 - 即時 華為暗黑戰法曝光！ 3大關鍵全栽在老美手上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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