據《財經網》報導，大陸國家統計局披露，對大陸24個省（區、市）流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2月下旬與2月中旬相比，22種產品價格上漲，27種下降，1種持平，具體來看，瓦楞紙（高強）、液化石油氣（LPG）、大豆（黃豆）月漲幅較大，分別達8.9％、4.7％、3.4％，生豬（外三元）價格月跌4.6％。

(旺報 )