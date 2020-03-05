曹西平對劉真喊話「不可以倒下去」。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平發文。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

劉真上月因心臟問題入院搶治，日前傳出在等待換心過程自發性腦出血，緊急接受開顱手術後，目前暫未脫離險境。對此，藝人曹西平昨(4日)在臉書對劉真喊話：「不可以睡著啊，醜八怪辛龍在等待妳回家，快點快點好起來，大家都等著妳女兒也等著妳」，語氣越寫越難過。

曹西平昨發文並分享和劉真合照，不捨形容劉真愛美、愛跳舞、愛小孩，希望老天爺幫忙讓劉真早日清醒，因辛龍跟曹西平都是水瓶座，所以曹西平過去工作碰到劉真時都有共同話題，分享劉真最喜歡對他說：「曹大哥，你也知道你們水瓶座的人......」，曹西平難過說：「所以說妳知道水瓶座的人，妳就應該快點好起來，不然水瓶座的人會崩潰啊會走不出來啊，會憂鬱症的（水瓶座都會想很多的）」。

曹西平也說劉真私下很溫柔，又因為說話娃娃音，大家都喜歡開她玩笑、學她說話，希望她保持堅強生存意志，「很多人真的需要妳，妳絕對不可以倒下去，趕快好起來」，並期待未來有機會跟劉真一起跳舞，要快快康復回家看老公、女兒，網友也同聲為劉真祈福。

(中時電子報)