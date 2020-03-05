某基金會鄭姓社工，負責處理愛滋自我檢測試紙退款事務，衛福部疾病管制署懷疑鄭男帳目不清，疑侵吞37筆退款共約7400元，提告鄭男詐欺。台北地檢署調查，鄭男辯稱，因部分同志不願曝光身分，導致無法退款，沒有詐欺。檢察官採信鄭說法，5日將鄭不起訴處分。

疾管署因考量愛滋篩檢，同志不願曝光身分，因此與相關基金會合作，在固定據點設置試紙自動販賣機，同志可以200元購得試紙。不過由於依規定愛滋篩檢為免費項目，購買的同志事後可拍照試紙條碼，填寫資料後傳到基金會，由基金會協助向疾管署辦理退款事宜。

日前因有同志在辦理試紙退款時，發現款項已經被請領，質疑被基金會侵吞退款，遂向疾管署檢舉。疾管署清查基金會帳目，發現2018至2019年間，有37筆退款，7400元匯入鄭姓社工的帳戶中，懷疑鄭侵吞，提告鄭詐欺。

鄭男供稱，一部分試紙是他買來送給朋友的，另有部分試紙，因同志不願曝光，未出具銀行帳戶等個人基本資料，否認侵吞退款。

檢方認為，主管機關設置愛滋自我篩檢自動販賣據點，就是基於保障使用者隱私的考量，採信鄭男說法，依罪嫌不足，將鄭不起訴處分。

(中時 )