日前口罩開放實名制，部份原住民族人反映偏鄉不好買、甚至還有排隊買不到等情況，但據原民會掌握，55個山地原住民鄉中有40個山地原住民鄉鎮不用排隊就可以買到，甚至是外地人來購買。

新冠肺炎疫情延燒，但口罩實名制後，多數的原住鄉鎮只剩衛生所可以購買到，原民會主委夷將‧拔路兒表示，原鄉除了可以在衛生所買到外，如民眾有需要，也可以在巡迴醫療點買到口罩，55個山地原住民鄉中有40個山地原住民鄉鎮不用排隊就可以買到，甚至是外地人來購買。

(中時 )