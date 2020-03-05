這裡口罩不用排 山地鄉衛生所有40個不用排隊 12:152020/03/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩開放實名制後，多數民眾到藥局購買口罩時得要排隊才買的到。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前口罩開放實名制，部份原住民族人反映偏鄉不好買、甚至還有排隊買不到等情況，但據原民會掌握，55個山地原住民鄉中有40個山地原住民鄉鎮不用排隊就可以買到，甚至是外地人來購買。 新冠肺炎疫情延燒，但口罩實名制後，多數的原住鄉鎮只剩衛生所可以購買到，原民會主委夷將‧拔路兒表示，原鄉除了可以在衛生所買到外，如民眾有需要，也可以在巡迴醫療點買到口罩，55個山地原住民鄉中有40個山地原住民鄉鎮不用排隊就可以買到，甚至是外地人來購買。 (中時 ) #原住民 #山地原住民 #山地 #口罩 #衛生所 也許您會感興趣 推薦閱讀 砲轟口罩問題！李來希酸：偉大的民進黨政府啊 11:282020/03/02 政治 揮別一罩難求 陸日產量破億片 04:092020/03/04 焦點新聞 我國口罩 2月仍出口千萬片 04:102020/03/04 金融．稅務 管制聲中 照樣出口 800萬片防花粉口罩輸日 04:102020/03/04 財經焦點 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 領口罩像開福袋！他炫耀這款 網羨慕喊高檔貨 23:032020/03/04 生活 他花萬元買400片日本口罩 網一看包裝超傻眼 00:092020/03/05 生活 口罩衝量品質不一 憂防護力打折 04:102020/03/05 生活新聞 養父母僅1人為原住民則無法取得原民身分 藍委修法籲再放寬 10:572020/03/05 生活 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 生活熱門新聞 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 台灣輸了...美加掃好市多畫面曝光 員工嚇尿：30年沒看過 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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