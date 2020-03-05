中國信息通信研究院預估，到2025年大陸5G網路建設投資累計將達到人民幣（下同）1.2兆元，並且帶動累計逾3.5兆元的投資。

中新社報導，中國信通院副院長王志勤4日發表文章稱，在今年面對疫情衝擊和經濟增速放緩壓力情況下，加快5G網路建設步伐，將對改良投資結構、穩定增長速度發揮關鍵作用。

截至今年2月初，中國三大電信商共開通5G基地台約15.6萬個，網路建設順利進行。王志勤認為，2020年是5G網路建設關鍵期，預計年大陸將累計開通5G基地台超過55萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

中國信通院預測，到2025年5G網路建設投資累計將達到1.2兆元，同時，5G網路建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5兆元投資。

同時，「5G+工業互聯網」將推動工業企業開展內部網路化、資訊化改造，據估計僅網路化改造未來5年的投資規模就有望達到5千億元。

王志勤稱，中國5G用戶數量已超過1千萬，5G終端銷售和用戶發展勢頭良好。截至2月初，中國已有43款5G手機終端入網，手機價格下探至3千元區間。

(工商 )