達能（3686）公布去年財報，2019年第四季營收為2800萬元，由於認列資產及合約負債減損，因此虧損加大，稅後淨損1.4億元，每股淨損1.23元。2019年營收為1.26億元，稅後淨損1.99億元，每股淨損1.75元。

達能表示，2019年對台灣太陽能業者一樣是辛苦難熬的一年，雖然各公司虧損相對減少了，但仍無法獲利。在過去一年，中國大陸市場由於競價補貼的政策延後公布，同時推動平價併網等政策，因而使全年系統裝機量大幅下滑至約30GW，對比於2018年的44.5GW，衰退超過3成。歐盟因取消最低進口限價(MIP)及碳稅啟動等因素，使歐洲各國再度加大太陽能系統裝置的投入，因此歐盟成為2019年太陽能系統裝機量成長的主要地區，系統裝機量由前一年11G倍增為近24GW，美國亦呈現大幅成長，印度及日本則同步維持相當成長，依舊佔據全球前五大市場。台灣市場則於2018年首次突破1 GW，2019年成長至1.2GW。

然而太陽能產業鏈依舊籠罩在供過於求的狀態下，加上中國大陸的競價補貼與全球各國的平價上網政策，整體太陽能產品價格仍跌勢未止，因此2020年多晶製造廠商將面臨更嚴峻的淘汰挑戰，進而使更多的多晶製造廠商退出市場或轉換產品線。達能因於2019年3月決議，已將不符合經濟效益的晶圓廠停產，因此營運虧損已大幅縮減。

展望2020年，依產業研調機構原先之預估，全球市場仍有機會維持成長。國際能源署(IEA)預估未來五年太陽能裝機量有機會達600GW，PVInfoLink則預估2020年整體太陽能裝機量將超過130GW，IHS Markit也預估2020年全球新增太陽能系統裝機量將達142GW，且未來10年，全球太陽能系統裝機量有機會持續保持穩定的成長率。另外，台灣太陽能2025年裝置目標為20GW，因此未來幾年國內系統安裝市場成長空間仍可期待。但因中國大陸爆發新冠肺炎，對於全球的供需影響及台灣的內需成長皆帶來較難估計的衝擊，後續市場仍有待觀察。 達能科技歷經2019年晶圓廠停產、多晶生產機台處分與完成減資彌補虧損等相關程序，目前本業虧損已大幅降低，將持續進行閒置廠房資產之處理。除了影響本業的產業供需趨勢變化仍須謹慎觀察與因應外，公司仍以力守現金原則，維持穩健之基本營運狀況，同時也期待轉投資之生物晶片公司能很快進入量產出貨階段，逐漸受益。團隊亦積極評估投入其他轉型新事業，預期公司應能早日有新的營運動能。

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