新冠肺炎延燒至今，不僅民眾人心惶惶，各單位也在防疫政策上不敢輕忽，台北市長柯文哲今（5）日表示，目前口罩數量愈趨充足，但無證移工因沒有合法居留證無法取得口罩，目前要解決的不是怎麼裁罰或遣返的問題，而是要如何在無證移工沒有口罩又經常進出醫院，可能造成防疫破口時，想出解決之道。

對於無證移工的問題，柯文哲表示，北市府很早就啟動醫院宣導專案，不僅要求醫院建立自我檢核機制，更直接到醫院病房向病人及家屬宣導如何合法聘雇照顧員。他強調，北市聯醫也加強管理陪病者的防疫配備，每日也將配合中央提供陪病者一片口罩，當移工到醫院照顧病患時，「我們有更多防疫措施，並把疫情資訊提供給移工」。

柯文哲認為，有些無證移工是因為遭到不當剝削及不當對待而選擇逃走，他說，「台灣作為一個民主自由多元開放的國家，我認為抓解決不了問題，而是如何讓這些移工走出來面對問題。」他也呼籲中央，對於移工自首後的處理，例如遣返後的禁止入境期間，可以縮短，讓這些移工，有一個願意走出來重新開始的機會。

在抗疫的非常時期，柯文哲指出，一個小問題很可能在很短的時間內變成大問題，千萬不可輕忽，「事先設想，並做最充足的準備」，才能在有需要之時防患未然。

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(中時電子報)