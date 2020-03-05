立委賴品妤、林昶佐與台北市議員林穎孟、黃郁芬等跨黨派民意代表今（5）日舉行記者會，指出黨產會與檢方仍在偵辦「革命實踐研究院中興山莊」（國發院）涉及不當黨產，台北市政府卻決議讓建設公司開發該筆土地，不僅侵害原地主的權益，也違反《行政程序法》，呼籲北市府重新檢討。

林穎孟指出，這筆土地位在台北市文山區，本為當地民眾葉中川所有，國民黨在1954年向葉男承租土地，興建國發院，接著連續4年竟然拒絕支付任何租金，在葉男陳情懇求後也僅支付每年800元，每坪年租金不到1元；在1962年，葉中川在家中被四名不名人士擄走，被迫以不合常理的19萬低價將土地賣給國民黨，國民黨在2005年又這筆土地以38.3億低價售給元利建設。

賴品妤說，國發院土地原屬「機關用地」及「行政區」，前總統馬英九擔任台北市長任內申請變更為「住三用地」；原本土地變更的條件之一，是要無償提供保護區用地使用15年，但元利建設並沒完成收購保護區土地，北市府卻許可開發，嚴重損害人民的財產權。

黃郁芬說，北市府去年12月通過建照時，她曾在議會質詢，要求北市府應該重新檢討建照發放，避免往後遭認定為不當黨產後返還財產困難，當時市長柯文哲承諾專案討論國發院案，但北市府不但未召開專案會議，都發局也在上個月通過變更設計、重新發放建照。

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(中時電子報)