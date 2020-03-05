2020東京奧運只剩不到3個月，雖然新冠肺炎疫情擴散全球，但運動員依舊積極備戰。我國女子拳擊好手林郁婷，昨（4日在）東奧亞洲區資格賽中，以5：0取勝晉級八強，只要再奪一勝，就能拿下東奧門票。

林郁婷首戰5比0獲勝，再一勝就可奪得2020東京奧運門票。（圖／olympicchannel）

從國中開始接觸拳擊的林郁婷從小就展現天份，去年曾在曼谷亞洲拳擊錦標賽（W57KG）勇奪金牌，在2018年、2019年的世界女子拳擊錦標賽也分別獲得第一名、第三名佳績。

受新冠肺炎疫情影響，2020年東京奧運拳擊資格賽（亞洲區）改於本月3日至11日在約旦（Jordan）開賽，林郁婷由教練曾自強帶領，首戰對上烏茲別克（Uzbek）尤德葛洛伊（Mirzaeva Yodgoroy），奮戰三回合，裁判裁定5：0獲勝，順利晉級八強。

林郁婷參戰的54至57公斤級，只要再勝一場就晉級四強之後，就能爭取資格賽最佳，並確定先拿下東奧門票。

林郁婷首戰大勝對對上烏茲別克（Uzbek）尤德葛洛伊（Mirzaeva Yodgoroy），5比0大勝。（圖／olympicchannel）

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(中時電子報)