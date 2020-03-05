去年(2019)由「海漂電台」發起的「環半島淨灘活動」，規劃連續11個週末，走遍恆春半島11個沙灘進行淨灘活動，不但吸引各界關注，在地業者也自動加入活動響應，整個恆春半島守護海洋生態的氣氛熱絡，參與活動的民眾超過一千人。

環半島淨灘活動吸引遊客及在地業者共襄盛舉，為環保生態盡力 。（圖／台灣潛水提供）

今年春天有更多恆春半島業者主動響應，並將活動延伸到海平面以下以及陸地上，並正式定名為「追逐藍星」。今年除了淨灘外，新伙伴「台灣潛水」負責號召海面下的淨海工作，提倡社區生態旅遊的「恆春半島慢慢遊」週週提供不同的遊程，讓參與民眾用不同面向認識恆春半島。

「雖然很累，但很值得，期待實際行動為恆春半島帶來新氣象。」活動發起人小楷說。

台灣潛水今年將免費提供氣瓶給報名淨海的成員，帶領他們到海裡面清除不屬於海洋的物品。總監陳琦恩說:「維護環境是大家共同的責任，希望影響越來越多的人重視環境生態。」地面上的沙灘淨灘不僅撿垃圾，也依照國際淨灘行動ICC分類垃圾種類，讓大家檢視垃圾數量及來源，重新審視生活行為來減少製造垃圾，相當有意義。

不只是沙灘 ，也有淨海活動 ，邊清除垃圾邊環遊海中美景 。（圖／台灣潛水提供）

除此之外，今年也安排10場不同內容的「海人視界」講座，由恆春半島慢慢遊推出從靜態到戶外、週週不同的遊程內容來響應。活動有採茶體驗、潮間帶生態探索、追尋梅花鹿、古城導覽、欖仁溪生態等豐富行程，並與淨海、淨灘結合組成兩天一夜的「追逐藍星」套裝活動，邀請有興趣的朋友一起來成為海洋環境守護者。

從3月7日起連續10週有10場追逐藍星活動，內容包含生態遊程、海人視界講座、海洋活動三選一、海漂電台淨灘活動、住宿一晚、交通接送和三餐。

▲報名網站：https://form.jotform.com/tdc.ocean/blueplanet37_510

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(中時電子報)