日本新冠肺炎疫情持續升溫，確診人數破千，外交部將日本列為「黃色警示」，建議國人特別注意旅遊安全並檢討應否前往。至於是否進一步提升旅遊警示，外交部將完全尊重、配合中央流行疫情指揮中心。

外交部發言人歐江安表示，外交部完全尊重、配合中央流行疫情指揮中心依據防疫與公衛醫學的判斷。不過，要提升一國防疫不只考量確診的數字，也要考量土地面積與人口比率。

歐江安說，我們也參考美國CDC、國務院、英國、加拿大、澳洲、歐洲等理念相近國家與先進夥伴的疫情指示。如果其他國家都沒有調整燈號，只有我們是唯一做出調整，這樣會顯得我方考量沒這麼周延。

歐江安強調，外交部隨時採取滾動式檢討，不斷更新，各項因素都會納入通盤考量。

外交部領事事務局官網顯示，我國與日本往來密切，日本為我國出訪旅客最多之國家，外交部為保障國人權益，調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往；另調升北海道旅遊警示燈號為「橙色」，建議避免非必要旅行。

(中時 )