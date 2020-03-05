(12:45更新，蘋果也已宣布不參加 SWSX 大會，原定要發表 Apple TV+ 新影集規劃)由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，自二月份起，國內外有多個展覽、大型活動都受到影響，包含 MWC 全球行動通訊大會、日本影像器材展 CP+ 被迫取消，遊戲開發者大會(DGC)則是宣布延期至夏季(日期尚未公布)。不僅如此，這一波受到疫情影響持續擴大，已有多個廠商原定在 3 至 5 月期間舉辦的活動也都受到波及，以下是統整消息。

臉書、Google開發者大會取消

在 Facebook 先前率先宣布取消 F8 開發者大會後(原定日期：5/5-5/6)後，Google 母公司 Alphabet 也表示，「由於憂心新冠肺炎疫情，並根據 CDC (美國疾病管制與預防中心)以及 WHO(世界衛生組織)等機構的健康指指導，我們已決定取消預定在加州 Shoreline Amphitheatre 舉辦的 I/O 開發者大會活動。」

Google I/O 2020 取消後，Google 指出購買門票者將會在 3 月 13 日前收到全額退款，而今年度 I/O 預定地參加者將直接獲得 I/O 2021 的通行證。2019 年度，Google I/O 吸引超過 7 千名與會者參與。原定今年的 I/O 將在 5 月 12 日至 14 日舉行，除了發表 Android 11 系統的特性外，預計也將推出全新的 Pixel 4a 平價機種。在實體活動取消後，Google 指出將會持續探索其他開展大會的方式，並且持續建立開發者社群。後續的活動進度將會在 I/O 官網進行更新。

除了取消舉辦線下 I/O 大會外，Google 先前已經宣布取消了預定在 4 月 6 日至 8 日Cloud Next’20 活動以及原定在 4 月下旬舉辦的「全球新聞倡議峰會」（Global News Initiative）。

IBM Think 2020 改以線上直播舉行

2019 年吸引超過 2 萬 5 千人參加的 IBM Think 2019 大會，IBM 方面已經宣布原定在 5 月 4 日至 5 月 7 日在美國舊金山 Moscone Center 舉行的 Think 2020 大會將取消，改以線上方式進行互動以及新品發表。Think 2019 大會中，IBM 旗下的 AI「Debater」第二次亮相，針對「政府是否應該資助學前教育？」的議題與 2016 年世界辯論賽決賽選手 Harish Natarajan 進行辯論，雖然 Debater 最終落敗仍舊驚艷全場。

除了宣布 Think 2020 大會改以線上直播的方式進行，IBM 也跟上眾多科技廠的步調，對於員工宣布更嚴格的管理制度，包含暫停因內部會議需求的(美國)國內旅行、3 月底前禁止參加 1000 人以上的活動，前往疫情高風險地區旅行的員工需要自行隔離兩周等。

多個大型活動停辦、延期或改線上發表

統整今年度受到新冠肺炎疫情影響的展會，MWC 2020、日本 CP+、電腦界盛會 ASPLOS 2020 都直接取消。Facebook F8、Google Cloud Next’20、Google Global News Initiative 以及 Google I/O、微軟 MVP Summit 大會、日內瓦車展也都已經實體聚會。Facebook F8 確定改採線上直播、線下小型會議的方式舉行；而日內瓦車展也將改以線上直播舉行。

目前，Twitter、Facebook、亞馬遜(Amazon.com)以及 Netflix、蘋果都已經退出原定 3 月 13 日至 22 日舉行的 SWSX 大會。SWSX 是每年都會在美國德州奧斯汀舉辦的一系列電影、互動式多媒體和音樂的藝術節與大會。亞馬遜、思科(CISCO)、Salesforce、Intel 也都已經退出預定在 3 月 9 日至 13 日美國奧蘭多舉行，面向醫療健康產業的 HIMSS 會議。

而美國遊戲開發者大會 GDC 延期到夏季，台灣原定二月份舉辦的國際書展、台北國際電玩展翻別延後到 5 月以及 6 月份舉行。受到疫情影響、GDC 決定延期所致，外媒推測原訂六月在美國加州舉辦的 E3 電玩展可能受到影響而延期，但目前主辦單位 ESA (美國娛樂軟體協會)則是火速澄清目前沒有延期舉辦的計畫。然而各國疫情持續升溫，MWC 主辦方 GSMA 以及 GDC 主辦單位 Informa Tech 雖然先前都表達過將按原計畫舉辦的說法，但最終都迫於疫情影響，宣布停辦一年或延期。

(中時電子報)