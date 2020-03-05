電動機車正夯，新北市今年度補助方案出爐，一般民眾新購電動機車最高補助1萬1000元，汰舊換新最高補助1萬8000元，較往年縮水6000元，若是中低收入戶，無論新購或舊換新，新北市再加碼1萬元，換購方案也放寬淘汰機車從二行程擴大到一至四期機車，6日起開始受理申請，今年1月1日以後購買的機車，都可以追溯辦理。

電動機車能大幅改善空氣品質，不過中央環保署去年公告今年電動機車補助政策，取消新購機車3000元補助，只提供汰舊換新補助5000元，工業局補助也從1萬元降至7000元，總計減少6000元。

新北市環保局指出，新購電動重型機車，新北市一般民眾補助4000元，加上經濟部補助7000元，共1萬1千元；若汰舊換新購買電動重型機車，新北市一般民眾補助6000元，加上環保署補助5000元及經濟部補助7000元，共1萬8千元；若為中低收入戶，兩者方案新北市都再加碼補助1萬元。

環保局說，電動輔助自行車部分，一般民眾新購可補助500元，中低收入戶補助3000元；若是汰舊換新電動自行車，一般民眾最高補助4200元，中低收入戶最高可補助至9000元。

環保局表示，新北市電動二輪車設籍數量已大幅增加，截至今年1月最新統計，電動機車設籍數已達4萬8千多輛，本次換購加碼補助方案放寬淘汰機車對象為一至四期機車，不再侷限於二行程機車，以加速改善空氣品質。

(中時 )