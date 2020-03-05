警方取出刑警背心、外套、警用大盤帽、無線電、手銬等證物。（陳世宗攝）

陳姓男子身穿刑警背心等，假冒警察四處行騙。（警方提供／陳世宗台中傳真）

陳姓男子身穿刑警背心等，假冒警察四處行騙。（警方提供／陳世宗台中傳真）

神鬼交鋒真實版！國中畢業40歲的陳姓男子，向戶政單位謊報研究所畢業外，對外假冒是刑事局中部打擊犯罪中心的員警，向網路上認識的女子行騙；警方獲報後於彰化居處將其逮捕，查扣警察制服、無線電、改造手槍等。警方呼籲，若有被害人請出面指認，一併送法究辦。

警方指出，刑事局中部打擊犯罪中心，日前接獲中市警察局詢問，中市有名陳姓男子對外自稱為刑事局中部打擊犯罪中心的員警，並向網路上認識女子表示，他係中打的警察，並假藉業務需要向該女借貸金錢；因被害女子相信他警察身分降低戒心，依陳嫌指示將借貸2萬5000元，自金融帳戶轉帳到陳男指定的帳戶內，經被害女子向中打查證後始知受騙。

經警方調閱陳嫌資料，確認陳嫌是位慣犯，分別在彰化縣彰化市及員林市等有2處租屋居住，於日前會同彰化縣警察局等，持搜索票在彰化市居住處查獲陳男；並搜索查扣警察制服、刑警背心、改造手槍、手銬、槍套、行動電話等贓證物。

警方調查，陳嫌是位詐騙慣犯，從96年起就曾假冒星巴克、好市多的經理，四處應徵更高職位；另陳嫌涉嫌向戶政事務所謊報研究所畢業的學歷登記等，全案依涉嫌詐欺、偽造文書及槍砲彈藥刀械管制條例罪移請管轄地方檢察署偵辦。

警方呼籲，網路虛擬世界無論交友還是投資，風險都非常高，歹徒多半先在網路社群或臉書上認識後，再透過Line或Messenger等行騙，如有類似網路交友，對方刻意以警察人員身分交往者，可撥打「165反詐騙專線」查詢。

(中時 )