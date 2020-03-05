國民黨補選後天投票，前黨主席洪秀柱辦公室上午發出新聞稿，指兩位黨主席候選人「對兩岸問題或刻意不談或語焉不詳，洪主席深感憂慮」，並強調國民黨的核心價值「三民主義精神」不能改變，對即將產生的新主席寄予厚望，「絕不能背棄中華民國憲法與立國基礎三民主義精神」。

洪辦發布洪秀柱提醒防疫影片，並指出，為了堅守中華民國和平發展路線，洪秀柱擬辦理「護憲保臺論壇」，在論壇之前邀請學者專家先做相關議題的討論，特別以國民黨主席在兩岸問題的責任為主題。

洪辦說，「由於兩位參選人，對兩岸問題或刻意不談或語焉不詳，洪主席深感憂慮，認為在變與不變之間，不能變的是國民黨的核心價值，其核心價值就是中華民國的建國基礎三民主義精神。」

洪辦也強調，洪秀柱當年提出「和平政綱」，「在中華民國憲法的基礎上，深化『九二共識』。積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保臺灣人民福祉」，現在看來完全是當前兩岸人民最需要的兩岸政策方向。

洪辦指出，為了兩岸情勢進入難以逆轉的對立，與下一代的發展陷入迷霧之中，洪秀柱再次對國人發出箴言，並對即將選出的國民黨主席寄予厚望，絕不能背棄中華民國憲法與立國基礎三民主義精神。

(中時 )