美股上周五（28日）見到短線低點24681點後，本周連續三個交易日如玩大怒神般暴漲暴跌，繼周二（3日）狂殺逾700點後，周三（4日）再度強彈超過1100點。對此，專家表示，股市如此劇烈波動很不健康，這種是典型熊市彈升，不樂見這種情況發生。

CNBC報導，摩根士丹利股票策略師Michael Wilson表示，目前經濟表現不如股票市場所反映的那樣強勁，並認為，部分高本益比的股票已被過度追捧，是目前市場上最大的風險。

Wilson指出，他最不期待周三美股又從谷底瘋狂反彈，股市今天漲個千點、明天又跌個千點，如此暴漲暴跌，是非常不健康的，這種反彈的方式是典型熊市的走勢，因此他不樂見這種劇烈波動。

美股在上周迅速進行逾3500點的大幅度修正之後，周一出現史上單日5%（或1293點）的最大漲幅，接著周二大盤又暴跌785點、近3%，4日逆漲1173點（或4.5%）。

(中時電子報)