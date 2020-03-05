Uber Eats於3月2日 率先攜手新光三越再拓美食外送版圖，一口氣解鎖新光三越台北信義新天地、台北南西店與台中中港店等共6家百貨美食，包含近70間人氣餐廳、小吃、甜點，首波合作中更有頂級牛排、東南亞風味海鮮料理、連東京都排隊天丼、新派川菜等全新選項，食客與吃貨想嚐鮮、吃遍美食街免排隊，未來一週內將增加至超過120間餐廳，想吃什麼輕鬆點。

為擴大搶商機，Uber Eats表示，即日起至3月31日前輸入優惠序號「優惠的迫降」，消費滿180元即享30元優惠折抵。

Uber Eats與新光三越合作後，上百間人氣排隊名店陸續開通滿足最即時的美味體驗。包括有被譽為日本第一天丼「金子半之助 彭湃的江戶前天丼，使用穴子魚、鳳尾蝦、干貝、魷魚、青龍等豐富海鮮炸物，再鋪上半熟蛋及海苔，視覺效果既豪邁又超值。在新加坡當地具有高知名度的「珍寶海鮮」，知名辣椒蟹在新加坡獲獎無數，不僅使用600克鮮活沙公，獲獎秘蘸醬是以番茄、辣椒等打製而成酸辣中帶些鮮甜獨特滋味。

由「牛排教父」鄧有癸親自指導新品牌「301 boulevard」，主打頂級牛排、手工現做義大利麵及窯烤比薩，仟元以下就可以吃到教父級的厚實牛排；來自北海道的「BAKE CHEESE TART 」，每日新鮮出爐起司塔，香脆的塔皮搭配濃郁滑順的起司幕斯，一口咬下大滿足。新派川菜中後起之秀「PACKIE銀杏川酒菜館 雙椒水煮牛大器放上藤椒，讓整道菜散發截然不同的香氣，底層鋪滿煮透的高麗菜吃起來麻中帶香，讓川味迸出新滋味。

從知名異國料理、排隊人氣餐廳、國民小吃到網美甜點店，Uber Eats標榜平台上超過 18,000 家餐廳充分滿足粉絲的胃，為粉絲打造美食快速通關，提供更美好的用餐體驗。即日起至3月31日前輸入優惠序號「優惠的迫降」，消費滿180元即享30元優惠折抵。

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