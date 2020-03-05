金管會主委顧立雄今（5）日在立法院受訪表示，將會關心中央流行疫情指揮中心所訂定的集會指引，事實上股東會開會逾200人的企業，家數不多，不到總數1％，其餘都在200人以下，所以金管會將會針對股東會的防疫作為，發出指引，預計本週、下週將找業界研商後，就會發布，總之目的就是希望企業股東會多多運用電子投票。

衛福部長陳時中4日表示，已訂定企業持續營運及公眾集會指引，其中包含依「社區感染、社區傳播」兩種情況，所訂定出的企業營運「禁止及注意事項」，最快5日公布。

顧立雄今早受訪強調，因為依法一定要召開實體股東會，只要做好防疫、兼顧股東權益，金管會將會積極研議。至於是否將放寬一天限100家企業召開股東會規定，顧立雄說，目前許多企業尚未決定股東會時間，若大家都選擇將股東會往後延，壓到最後，那金管會會來考量（放寬家數限制）。

立法院聯席委員會今（5）日繼續進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」的立委詢答，預計下周進入預算實質審查，包含顧立雄、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、主計總處主計長朱澤民等部會首長均出席。

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