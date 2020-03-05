轉單效應 國內紗線廠2月營收逆勢走揚 11:432020/03/05 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸化纖廠受疫情影響產能，加上運輸、物流受阻出貨不易，國內紗、線廠受惠，2月營收可望逆勢成長；市場指出，大陸供應鏈斷貨、缺料，下游廠商轉向台灣尋找貨源，2月以來，已讓酯粒、加工絲價格從谷底反彈，較去年下半年有5-7%的上漲。 聚酯加工絲廠宏益(1452)，2月合併營收1.46億元，月增率27.64%；較去年同增成長4.36%。 另外，新纖(1409)、力麗(1444)等國內主要酯粒、加工絲廠，在產能提升下，預期在化纖業務上，2月也有成長空間。 (工商 ) #化纖 #酯粒 #轉單效應 也許您會感興趣 推薦閱讀 力麗酯粒、瓶用聚酯產線全產全銷 月產能增加2成 11:522020/03/04 財經 轉單、急單增 力麗月產能成長兩成 04:102020/03/05 證券．權證 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 炒匯熱錢狂襲！央行放手 台幣站上2字頭 - 即時 華為暗黑戰法曝光！ 3大關鍵全栽在老美手上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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