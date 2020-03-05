中國大陸化纖廠受疫情影響產能，加上運輸、物流受阻出貨不易，國內紗、線廠受惠，2月營收可望逆勢成長；市場指出，大陸供應鏈斷貨、缺料，下游廠商轉向台灣尋找貨源，2月以來，已讓酯粒、加工絲價格從谷底反彈，較去年下半年有5-7%的上漲。

聚酯加工絲廠宏益(1452)，2月合併營收1.46億元，月增率27.64%；較去年同增成長4.36%。

另外，新纖(1409)、力麗(1444)等國內主要酯粒、加工絲廠，在產能提升下，預期在化纖業務上，2月也有成長空間。

(工商 )