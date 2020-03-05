日前股價從990元歷史新高價回挫至最低754元的祥碩（5269），今（5）股價展開強勁的反彈行情，盤中數度攻上漲停882元，領軍帶動中型股強彈，包括晶電（2448）、矽力-KY（6415）都大漲超過6％。

中型100指數今日在成分股紛紛大漲下，大漲近1.5％，表現優於台灣50指數上漲1.05％附近，也比加權指數上漲1.1％亮眼，祥碩今日扮演領頭羊，經過近日股價從最高至最低重挫近24％的大跌行情後，祥碩在法人看好今年營收及獲利均同步成長下，股價再度展開攻勢，不排除外資有可能轉賣為買。

此外，在祥碩的漲停激勵下，中型股同步急拉，矽力-KY大漲7％多，股價來到1,120元以上，晶電、智邦、緯穎都大漲5％以上，嘉澤、華通、瑞旺、美利達、旺宏等都上漲超過3％，巨大、台郡及大同等同步上漲2％，上述個股中以百元以上高價股居多。

(工商 )