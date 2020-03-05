氣立(4555)旋轉氣缸等自動化元件受惠於口罩等防疫需求，帶動出貨暢旺，今年營運可望谷底翻身，全年營收力拚2成成長。氣立股價今天攻上漲停，創下5個多月來新高。

氣立公布2019年營運狀況，由於貿易戰導致企業採購意願降低，全年營收13.62億元，年減2成，稅後淨利0.44億元，年減73.38％，每股淨利0.66元。董事會決議每股擬配發現金股利1.2元。公司擬發行6.24億元可轉換公債(CB)，為償還2018年發行的6億元CB預作準備。

2月爆發疫情，公司採漸進式復工方式，不足產能已調度台灣產線因應，既有訂單將不受影響。而新冠疫情持續擴散，口罩及防護衣等醫療器材業者訂購自動化設備，氣動元件需求大增，也讓氣立2月接到急單，目前口罩機用旋轉氣缸訂單量已超過過去5年出貨總和，稼動率將滿載到4月，3月營收可望攀高，有望成為疫情中的逆勢成長股。

(時報資訊)