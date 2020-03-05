台灣生物產業發展協會主辦一年一度的傑出生技產業獎，自即日起至4月20日止受理報名，獎項分為三大類：「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」及「年度產業創新獎」。

台灣生物產業發展協會李鍾熙理事長表示，2019年適逢台灣生物產業發展協會成立三十周年，協會與產業過去三十年共同攜手，見證產業從味精工業發展到學名藥，再到新藥開發，及近期細胞治療、創新醫材、精準醫療、再生醫學等，乃至於農業生技、健康食品及生技保養品等各領域都大有可為；如今走到要「轉大人」的關鍵時刻，協會將繼續協助推動產業，特別是在國際化、推動政策、訓練人才，以及獎勵產業發展上，期藉由獎項評選及公開表揚，挖掘出績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術，以促進我國生技及製藥產業之發展。

台灣生物產業發展協會獎章委員會召集人－台大蘇遠志榮譽教授指出，過去數年，傑出生技產業獎的獲獎企業，均有極佳表現。獎項評審作業分初審、複審及決審三階段，由協會獎章委員會召集國內產官學研專家成立評審團，依個別獎項之獎勵重點進行書面及現場評審。獲獎廠商將在由生物產業協會與全球BIO生技協會合作舉辦之「亞洲生技大會」（BIO Asia–Taiwan 2020）大會上，由政府首長頒獎，公開表揚；並可藉由此次國際展會平台，分享成功經驗、創新技術等，增加企業的曝光度。

傑出生技產業獎中的傑出生技產業金質獎是獎勵依法設立，其發展策略、科技創新及經營績效傑出的生技公司。潛力標竿獎獎勵設立不超過10年、或上年度營業額新台幣三億元以下，未來發展潛力傑出，前景可期生技公司。年度產業創新獎則是獎勵上年度上市或技轉之最具創新產品或技術。去年共有三項極具市場潛力、競爭力之產品/技術獲選。

(時報資訊)