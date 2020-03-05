華為5G智慧型手機傳出砍單，但近期中國電信商積極發展5G基地台以及網路視訊需求上升，美系外資看好華為砍單對台積電(2330)影響有限，且看好台積電中長期展望，維持對台積電加碼的投資評等。

美系外資發布研究報告表示，台積電客戶華為受到肺炎疫情及被限制使用Google行動服務影響，修正智慧型手機庫存，今年初第一波砍單主要針對4G機種，近期對台積電砍單是調降5G智慧型手機的需求。

美系外資指出，華為智慧型手機通路庫存4000萬支到5000萬支，推算華為砍單將影響台積電約2萬片晶圓，相當於今年第2季台積電7奈米產能的20%。考量聯發科及華為供應鏈等其他廠商也可能砍單，整體將影響台積電今年第2季營收約5%。但美系外資發現來自基地台和網通設備等基礎建設半導體的訂單持續增加，以及醫療應用晶片、遊戲顯示晶片及蘋果訂單需求持續暢旺。

美系外資先前預估台積電今年第2季營收將季減3.9%，目前未調整預測，雖下半年需求仍要看未來幾個月肺炎疫情對經濟的影響程度，仍看好台積電中長期成長，維持「加碼」投資評等和目標價368元。台積電股價今天開高4.5元，盤中最高326元。

(時報資訊)