距離畢業季僅剩下幾個月，全球人壽第六屆MA（內勤儲備主管）招募說明會即將展開，總公司的徵才說明會預計4月12日於企業總部舉辦，自即日起至4月13日止，應屆畢業生與擁有2～5年保險相關工作經驗青年可採取線上報名。

全球人壽人資長陳幸琦表示，全球人壽在金融科技浪潮下，正持續積極進行保險科技轉型，相當重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業的人才加入組織，並透過MA計劃、實習生計劃及ATCC大賽（全國大專院校商業個案大賽）等多管齊下，促進組織年輕化，期許將新一代思維和創意帶入全球。陳幸琦說明，今年MA招募邁入第六屆，全球人壽為了持續迎戰保險科技，優化人才池，仍會積極網羅屬跨領域之創意類型人才，加上這些年來，所招募的MA貢獻卓越，公司絕對會傾注資源全力栽培。

全球人壽MA計劃為期18個月，正式加入後第1個月將協助MA透過公司基礎培訓課程，建立保險專業知識、熟悉全球人壽的商品，同時也會邀請各部門主管擔任講師，藉此讓MA了解部門運作情形與該部門核心知識概況；第2個月開始的未來17個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董事長、副董事長、總經理等高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議；最後第18個月，將彙整過去18個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

(時報資訊)