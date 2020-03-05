肺炎疫情在各國迅速蔓延，旅遊業首當其衝，其中最受國人喜愛的日本更被列為警示第二級，讓許多哈日族只得取消旅日本行程以求避險，儘管旅遊計畫須暫緩。兆豐金(2886)旗下兆豐銀行認為，此時正是日圓存糧的最佳時機，根據台銀歷史牌告匯價，2月底日圓現鈔賣出價以0.2743元創近一年新低，顯示近期日圓走弱，值得民眾出手買進。建議民眾，可把握日圓貶值時，透過網銀以即期賣出價兌換日幣，待日後疫情趨緩，再利用有「雙幣」功能的信用卡，直接以外幣存款帳戶支付外幣帳單，一來免除匯差風險，二來賺取海外刷卡現金回饋，更能加乘優惠。

目前市面上發行雙幣信用卡的銀行共8家，其中民眾最關心的海外刷卡回饋方面，玉山推出的雙幣卡主打海外交易免收手續費、國泰世華則針對雙幣卡推出刷滿額送5倍紅利，兆豐銀行則憑藉外匯龍頭優勢，除祭出優於業界的牌告價與網銀換匯折讓優惠外，同時推出雙幣卡國外1.5%現金回饋無上限優惠，讓民眾能三管齊下省到最高點。

為了鼓勵民眾申辦雙幣卡，各家發卡行也在首刷禮部分下足重本，如合作金庫推出首刷滿2,999元送300元刷卡金；玉山銀則依據雙幣卡種類分別推出刷滿5萬元送美金15元、歐元15元或日圓2,000元；兆豐銀行則推出新戶核卡30天內刷滿3千元，可任選NAUTICA 20吋行李箱或500元刷卡金。

兆豐銀建議民眾不妨趁日幣大跳水時分批兌換，待疫情趨緩後再同步搭配銀行雙幣卡優惠，為下一次的旅程存夠本、花費也能更划算。

(時報資訊)